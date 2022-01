AUSTIN (IT-Times) - Der US-amerikanische Elektrofahrzeug- und Batterie-Hersteller Tesla Inc. hat just seine Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 vorgelegt, nun äußert sich die Credit Suisse zur Situation. Die Aktie von Tesla Inc. (Nasdaq: TSLA, US88160R1014) ist in den vergangenen Tagen unter Druck...

Den vollständigen Artikel lesen ...