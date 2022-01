Frankfurt am Main (ots) -Der Verband Bildungsmedien e. V. ist assoziierter Partner des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Forschungsprojekts "DIRECTIONS - Datenschutzzertifizierung für Bildungsinformationssysteme".Das auf sechs Jahre angelegte Projekt DIRECTIONS (www.directions-cert.de) wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit rund 6,4 Mio. Euro gefördert. Es wird vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT), der Universität Kassel und der datenschutz cert GmbH durchgeführt. Ziel ist ein allgemeines Gütesiegel für eine Zertifizierung bei Bildungsinformationssystemen wie Lernapps oder -plattformen, die Datenschutz garantiert.Der Verband Bildungsmedien ist der führende Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland mit rund 75 Mitgliedern. Er setzt sich seit langem für eine einfachere Beschaffung von digitalen Bildungsmedien ein, bei der die relevanten Medienmerkmale von unabhängiger Seite geprüft und für die Beschaffenden sofort ersichtlich sind. Dazu zählen insbesondere die Zulassungsfähigkeit, eine vorhandene Datenschutzzertifizierung und der Interoperabilitätsgrad.Mehr Informationen zur Digitalisierung in der Bildung: https://bildungsmedien.de/unsere-themen/digitalisierung-in-der-bildungDer Verband Bildungsmedien e. V. ist der führende Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland. Seine Mitglieder entwickeln im Dialog mit Lehrenden und Lernenden didaktisch passgenaue Lehrinhalte und Lernlösungen. Gerade im digitalen Zeitalter ermöglichen qualitätsgesicherte Bildungsmedien individuellen Bildungserfolg und gesellschaftliche Teilhabe.www.bildungsmedien.dePressekontakt:Verband Bildungsmedien e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDr. Dagny LadéKurfürstenstraße 4960486 Frankfurt am MainTel.: 069 9866976 - 14https://www.bildungsmedien.deOriginal-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106895/5134786