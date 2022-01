Ein Landgericht in München hat eine Website-Betreiberin zur Zahlung von 100 Euro Schadensersatz verurteilt, weil sie die IP-Adresse eines Nutzers ohne dessen Zustimmung über die Font-Library an Google übermittelt hat. Google Fonts ist eine Sammlung von mittlerweile über 1.300 kostenlosen Webfonts, die Google unter einer Apache-2.0-Lizenz zur Verfügung stellt. Eingebunden werden können die Fonts auf zwei Arten: dynamisch via @import oder oder eben statisch. Bei der statischen Variante wird der Font heruntergeladen und lokal in eine Website eingebunden. Diese Variante ist datenschutzrechtlich die ...

