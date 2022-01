Googles Budget-Smartphone Pixel 4a hat sein Lebensende erreicht: Das Smartphone hat den Google-Store verlassen und ist "Nicht mehr verfügbar". Der Nachfolger in Form des Pixel 6a dürfte bald kommen. Google hat sein ausgezeichnetes Pixel 4a (Test) aus dem Programm genommen. Schon im August 2021 wurde die Produktion der in Deutschland zeitgleich erschienenen Modelle Pixel 5 und 4a 5G eingestellt. Das Pixel 4a wurde für den europäischen Markt noch ein halbes Jahr weiter angeboten, da der Mitte 2021 vorgestellte Nachfolger Pixel 5a wegen des Halbleitermangels nur in wenigen Regionen verkauft ...

