Der Börsengang des Öl- und Gasunternehmens Wintershall Dea wurde bereits zweimal verschoben. Nun soll es erneut keinen Börsengang geben. Die Aktie des Miteigentümers BASF gibt nach. Von Isabell Walter. Der Wintershall-Miteigner Letter One, eine Investorengruppe des russischen Milliardärs Mikhail Fridman, will keinen kurzfristigen Börsengang des Öl- und Gasunternehmens. Das berichtete die "Financial Times" in ihrer Montagsausgabe. Die Zeitung berief ...

