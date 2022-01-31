Anzeige
Mehr »
Login
Montag, 31.01.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 666 internationalen Medien
Turnaround jetzt? Aktuell: TAAT Global startet Monsterprogramm!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A14SW0 ISIN: ZAE000202149 Ticker-Symbol: N09 
Frankfurt
31.01.22
14:27 Uhr
0,126 Euro
-0,002
-1,56 %
Branche
Dienstleistungen
Aktienmarkt
AFRIKA
1-Jahres-Chart
NOVUS HOLDINGS LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NOVUS HOLDINGS LIMITED 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
NOVUS HOLDINGS
NOVUS HOLDINGS LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
NOVUS HOLDINGS LIMITED0,126-1,56 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.