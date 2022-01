Düsseldorf (ots) -Die FDP im Düsseldorfer Landtag spricht sich für klare Öffnungsschritte in der Corona-Politik aus. "Ich bin der Meinung, dass wir bereits in dieser Woche erste verantwortbare Schritte gehen sollten", sagte Christof Rasche, Chef der FDP-Landtagsfraktion, dem "Kölner Stadt-Anzeiger". "Ich kann nachvollziehen, wenn Bürgerinnen und Bürger kein Verständnis dafür haben, wenn in Bayern 10.000 Menschen ins Stadion dürfen, in den NRW-Stadien aber nur 750 Personen zugelassen werden. Ich könnte mir als Kompromiss zwischen Vorsicht und Öffnungsschritt eine 1/3-Auslastung vorstellen", erklärte der Spitzenliberale.Rasche forderte zudem neue Regelungen für den Handel. "Im Handel müssen wir wieder weg von 2G, viele Arbeitsplötze sind bedroht, bei vielen Geschäften geht es um die Existenz", sagte Rasche der Zeitung. Das Ansteckungsrisiko sei "im Bekleidungsgeschäft genauso gering wie im Supermarkt". In Bayern, Niedersachsen, Baden-Württemberg und dem Saarland sei 2G nach Gerichtsurteilen bereits ausgesetzt worden.Link: www.ksta.de/39423116Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/5134906