Die S Immo verkauft ihren Immofinanz-Anteil um 23,0 Euro je Stück an CPI Property. Die beiden Gesellschaften hätten heute, am 31.01.2022, vereinbart, dass sich CPI verpflichtet, den Angebotspreis ihres antizipativen Pflichtangebots (das "CPI-Angebot") auf 23,00 Euro (cum-Dividende) zu erhöhen, teilt die S Immo mit. Das verbesserte CPI-Angebot soll nach Freigabe durch die österreichische Übernahmekommission veröffentlicht werden und den Inhabern aller ausstehenden Stammaktien der Immofinanz zur Verfügung stehen. Im Gegenzug verpflichtet sich die S Immo (über die CEE Immobilien GmbH) CPI alle ihre Immofinanz Aktien (derzeit 17.543.937 Stück, d.h. rund 12,69 Prozent des Grundkapitals der Immofinanz) sowie all jene Aktien, die sie möglicherweise durch ihr Teilangebot für ...

