Einen echten Frühstart legt heute Ballard Power Systems auf das Parkett. So wird der Kurs aktuell rund zwei Prozent nach vorne geschoben. In der Spitzengruppe der Tagesgewinner findet sich der Titel damit ganz sicher wieder. Ist das nun der Beginn einer neuen Rallye?

Kursverlauf von Ballard Power Systems der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Ballard Power Systems-Analyse einfach hier klicken.

Trotz dieser Zwischenrallye bleibt die Ausgangslage kritisch. Es liegen nämlich neue Verkaufssignale in der Luft. Diese Grenze ist bei 7,70 EUR zu finden. Bei Ballard Power Systems dürfte es also in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Der 200-Tage-Durchschnitt setzt insbesondere langfristig agierende Investoren unter Druck. Wenn es danach geht, verläuft Ballard Power Systems nämlich in Abwärtstrends, da sich dieser Durchschnittswert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...