Einen echten Frühstart legt heute Gazprom auf das Parkett. Aktuell verzeichnet die Aktie ein Plus von rund zwei Prozent Auf 7,71 EUR verteuert sich damit der Wert eines Anteilsscheins. Ist das der Anfang von weiteren Kursgewinnen?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen für 2022 die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2022!

Kursverlauf von Gazprom der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Gazprom-Analyse einfach hier klicken.

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Dieser Tag lässt die Aktie nämlich richtig Fahrt aufnehmen auf dem Weg zum entscheidenden Widerstand. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund acht Prozent. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 8,34 EUR. Wir werden also Zeuge eines echten Börsenkrimis.

Anleger, die von Gazprom nicht überzeugt sind und eher auf fallende Kurse setzen, erhalten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...