The Coretec Group, Inc. (OTCQB: CRTG), die Entwickler von strukturiertem Silizium und volumetrischen 3D-Displays, haben heute Katie Merx zur stellvertretenden Leiterin Unternehmenskommunikation ernannt.

Merx wird die Gesamtverantwortung für die weltweite Kommunikation von The Coretec Group haben, einschließlich Markenbotschaften, Unternehmens- und Finanzkommunikation, Unterstützung der Unternehmensleitung und Medienarbeit.

"Wir freuen uns, dass wir dem Team von The Coretec Group Katies Branchenerfahrung und Kreativität hinzufügen können, wenn wir die Entwicklung von strukturiertem Silizium beschleunigen, um die Leistung von Produkten, die von Batterien für Elektrofahrzeuge bis hin zu LED-Beleuchtung reichen, vorantreiben wollen", sagte CEO Matthew Kappers. "Katie wird eine wichtige Akteurin sein, wenn wir über unsere Fortschritte im Bereich Siliziumanodenbatterien informieren."

Merx bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung als mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalistin und leitende Beraterin mit. Sie hat Kommunikationsstrategien für Unternehmen der Fortune 50 und Startups in den Bereichen Automobile, moderne Technologien und Energie entworfen und geleitet, etwa für Fiat Chrysler Automobiles, Marathon Petroleum Corp. und Owens Corning. Merx ist Absolventin der Northwestern University und Inhaberin von Merx Communications LLC.

"Die Fortschritte, die The Coretec Group im Bereich der Batterieforschung macht, könnten die Leistung der Lithium-Ionen-Akkus deutlich erhöhen, auf die die Gesellschaft baut, um alles von Handys bis zum Transportwesen zu betreiben", sagte Merx. "Die Chance, die Arbeit von The Coretec Group zu verstärken, habe ich gleich ergriffen."

Über The Coretec Group

The Coretec Group, Inc. entwickelt ein Portfolio an technischem Silizium zur Verbesserung von energieorientierten Branchen, darunter Batterien für Elektrofahrzeuge und Endverbraucher, Festkörperbeleuchtung (LED) und Halbleiter sowie volumetrische 3D-Displays und druckbare Elektronik. The Coretec Group bedient die globalen Technologiemärkte in den Bereichen Energie, Elektronik, Halbleiter, Solar, Gesundheit, Umwelt und Sicherheit.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Erwartungen der The Coretec Group in Bezug auf die zukünftigen Auswirkungen auf das Betriebsergebnis des Unternehmens beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und können Risiken und Ungewissheiten beinhalten, von denen einige außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Solche Risiken und Ungewissheiten sind in den von uns bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben. Da die Informationen in dieser Pressemitteilung Aussagen enthalten können, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und sich jederzeit ändern können, können die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Wir verpflichten uns nicht, spätere Korrekturen von zukunftsgerichteten Aussagen bekanntzugeben. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren irgendeines Unternehmens dar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

