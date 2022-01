Wien/München (ots) -Der Wiener Künstler Martin Tardy übergibt sein Kunstwerk "Sound & Silence" der Artjury der BMW Kunstsammlung.Am 18.01.22 fand im Gut Schwärzenbach, der Denkschmiede der BMW Group, die offizielle Aufnahme eines Kunstwerkes des jungen Wiener Künstlers Martin Tardy in die hochkarätige BMW Kunstsammlung statt.Entstanden war diese künstlerische Arbeit bereits Anfang September 2021 in der Wiener ALBERTINA bei einem Event mit dem Thema "Sound & Silence", untermalt durch die symbiotische musikalische Kreation von Creative Director Sound der BMW Group, Dr. Renzo Vitale.Der asynchron gezeichnete Männerakt verkörpert die bildliche Darstellung der Entstehung der Sounds zu den Zukunftsmodellen von BMW. Diese außergewöhnliche Zeichentechnik hat Martin Tardy international bekannt gemacht und zu einer Fangemeinde von über 180.000 Abonnenten auf seinem Instagram Account geführt.Martin Tardy zu der ihm zuteil gewordenen Aufnahme in die BMW Kunstsammlung: "Es war mir eine große Freude, den Vorstand und die Art Jury von BMW bei der Übergabe persönlich kennenlernen zu dürfen und nun Teil der BMW Sammlung zu sein!"Unter den hochrangigen Gästen vor Ort waren unter Anderen:- Ilka Horstmeier, Mitglied des Vorstands der BMW AG- Maximilian Schöberl, Leiter Konzernkommunikation und Politik, BMW- Dr. Thomas Girst, Leiter BMW Group Kulturengagement- Mag. Dietmar Kerschbaum, Künstlerischer Vorstandsdirektor LIVA- Christian Morawa, Geschäftsführer der BMW Austria GmbHBildmaterial:https://www.ots.at/redirect/drive5Überblick über Martin Tardys Arbeiten und Techniken Martin Tardys Instagram Profil (https://www.instagram.com/martin.tardy)Pressekontakt:office@martintardy.com00436605336695Original-Content von: Martin Tardy e.U., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161280/5135060