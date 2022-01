DJ MÄRKTE USA/Wall Street nach Rally uneinheitlich

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der fulminanten Rally zum Wochenschluss ist die Luft an der Wall Street am Montag raus. Händler sprechen von leichten Gewinnmitnahmen. Der Dow-Jones-Index gibt 0,3 Prozent auf 34.629 Punkte ab, der S&P-500 steigt um 0,1 Prozent. Der technologielastige Nasdaq-Composite gewinnt indes weitere 0,8 Prozent und baut die üppigen Freitagsgewinne damit noch etwas aus.

Die satten Gewinne am Freitag dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Januar mit heftigen Verlusten enden dürfte. Während der marktbreite S&P-500 auf einen Monatsabschlag von 7 Prozent bis einschließlich Freitag und damit auf die schwächste Entwicklung seit März 2020 kommt, verbucht der technologielastige Nasdaq-Composite gar einen Einbruch um bislang 12 Prozent - zuletzt war die Entwicklung im Oktober 2008 noch schlechter gewesen. Auch die Volatilität war zuletzt im Zuge der Zinserhöhungsankündigung durch die US-Notenbank wieder deutlich gestiegen.

"Die Volatilität war in diesem Jahr bisher extrem hoch. Anleger sind besonders besorgt, weil die Zinserwartungen immer höher marschieren. Wir sehen in den USA definitiv, dass die Inflation sehr genau beäugt wird - man wird alles tun, was man kann", sagt Portfolioverwalterin Louise Dudley von Federated Hermes mit Blick auf die Geldpolitik der US-Notenbank. Die entscheidende Frage bestehe darin, ob die Inflation ihren Höhepunkt erreicht habe und inwieweit Unternehmen von höheren Kosten für Energie, Arbeit und Rohstoffe betroffen seien. Noch erreichten Unternehmen ihre selbst gesteckten Ziele. Aber hinter den Ausblicken der Unternehmen stehe wegen der Kostenexplosion ein dickes Fragezeichen, warnt die Expertin. Laut Goldman Sachs haben immerhin 52 Prozent der Unternehmen aus dem S&P-500, die bislang berichtet haben, Prognosen über Markterwartung präsentiert.

Citrix wird verkauft

Unter den Einzelaktien zeigen sich Citrix Systems 3,7 Prozent leichter bei 101,62 US-Dollar. Die Gesellschaft wird im Rahmen einer Barübernahme durch die Beteiligungsgesellschaften Vista Equity Partners und Elliott für 16,5 Milliarden US-Dollar einschließlich Schulden übernommen. Im Rahmen der Übernahme erhalten die Citrix-Aktionäre 104 Dollar pro Aktie. Vista und die Elliott-Gesellschaft Evergreen planen, Citrix mit Tibco Software, einem Portfoliounternehmen von Vista, zu kombinieren.

Die Titel des Robotersicherheitsunternehmens Knightscope schießen um weitere 22 Prozent empor, nachdem sie am Freitag bereits 176 Prozent zugelegt hatten. Eine Tag zuvor hatten die Aktien ein holpriges Börsendebüt aufs Parkett gelegt. Spotify gewinnen 5,6 Prozent. Der Musikstreaming-Dienst veröffentlichte seine inhaltlichen Richtlinien, die er nicht änderte, und richtete eine Covid-19-Informationszentrale ein. Der Schritt erfolgte, nachdem Sänger Neil Young seine Musik von der Plattform entfernen ließ, weil er sich darüber beschwerte, dass diese es dem beliebten Podcaster Joe Rogan erlaubte, in seinem Programm Covid-19-Fehlinformationen zu verbreiten.

Netflix fügen 5,2 Prozent hinzu, der Kurs des Streaming-Diensts wird von einer Hochstufung durch die Citigroup gestützt.

Nahostkonflikt befeuert Erdölpreise

Nach der Rally der Vorwoche verliert der Dollar nun etwas, der Dollarindex büßt 0,3 Prozent ein. Die Analysten der ING sprechen von einer Konsolidierung. Der Greenback dürfte aber mit den Aussichten auf steigende Zinsen weiter im Aufwind bleiben.

Die Annahmen schneller und deutlicher steigender Leitzinsen belasten den Rentenmarkt, die Renditen steigen im Gegenzug. In den USA wird nun sogar ein großer Zinsschritt um einen halben Punkt im März nicht mehr ausgeschlossen.

Die Erdölpreise ziehen unverdrossen auf neue Siebenjahreshochs an. Der Abschuss eine Huthi-Rakete aus dem Jemen durch Kräfte der Vereinigten Arabischen Emirate erinnert Anleger daran, dass derzeit nicht nur der Ukraine-Russland-Konflikt die Preise treibt, sondern auch im Nahen Osten ein militärischer Disput tobt, der eine wichtige Ölregion unmittelbar bedroht. Der nachgebende Dollar stützt indes den Goldpreis etwas.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.629,06 -0,3% -96,41 -4,7% S&P-500 4.437,08 +0,1% 5,23 -6,9% Nasdaq-Comp. 13.887,56 +0,8% 116,98 -11,2% Nasdaq-100 14.582,49 +0,9% 127,88 -10,7% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,20 +4,0 1,16 47,1 5 Jahre 1,64 +2,5 1,61 37,9 7 Jahre 1,77 +3,5 1,74 33,2 10 Jahre 1,81 +3,8 1,77 29,7 30 Jahre 2,12 +4,6 2,07 22,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:25 Fr, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1196 +0,5% 1,1163 1,1166 -1,5% EUR/JPY 129,17 +0,5% 128,85 128,60 -1,3% EUR/CHF 1,0414 +0,4% 1,0400 1,0386 +0,4% EUR/GBP 0,8332 +0,2% 0,8319 0,8319 -0,8% USD/JPY 115,38 +0,1% 115,43 115,16 +0,2% GBP/USD 1,3437 +0,3% 1,3420 1,3422 -0,7% USD/CNH (Offshore) 6,3761 +0,1% 6,3776 6,3652 +0,3% Bitcoin BTC/USD 37.432,02 -1,0% 37.051,75 37.156,82 -19,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 87,30 86,82 +0,6% 0,48 +16,6% Brent/ICE 91,23 90,03 +1,3% 1,20 +17,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.799,19 1.793,60 +0,3% +5,59 -1,7% Silber (Spot) 22,49 22,48 +0,0% +0,01 -3,5% Platin (Spot) 1.021,30 1.008,48 +1,3% +12,82 +5,2% Kupfer-Future 4,29 4,31 -0,5% -0,02 -4,0% ===

