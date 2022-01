Die deutsche Inflation sinkt zu Jahresbeginn nicht so stark wie erwartet und befeuert so die Debatte über den lockeren Kurs der EZB. Die Preise für Waren und Dienstleistungen lagen im Januar noch 4,9 Prozent über dem Niveau vor Jahresfrist, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Im Dezember hatte die von teurer Energie getriebene Inflationsrate zwar noch einen Wert von 5,3 Prozent erklommen - das höchste Niveau seit 1992. Doch auch wenn ...

