Der Projektentwickler Schoenergie erhielt die erste Lieferung der leistungsstärksten Module des chinesischen Photovoltaik-Herstellers. Nach einer jüngst veröffentlichten Studie des Fraunhofer ISE können sie die Stromgestehungskosten für Photovoltaik-Kraftwerke senken. Trina Solar spricht einer positiven Resonanz in Europa.Mitte 2021 stellte Trina Solar sein neues Hochleistungsmodul "Vertex" mit 670 Watt Leistung vor. Nun lieferte der chinesische Photovoltaik-Hersteller die ersten dieser Hochleistungsmodule in Deutschland aus - sie gingen an das EPC-Unternehmen Schoenergie. "Wir haben die erste ...

