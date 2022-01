Die Furcht vor rasch steigenden Zinsen lässt die Anleger an den US-Börsen weiter vorsichtig agieren. Trotz eines Kursplus von rund einem Prozent auf 13.895 Punkte war der technologielastige Nasdaq-Index auf dem Weg zu seinem schlechtesten Start ins Jahr. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor knapp ein halbes Prozent auf 34.587 Zähler. Der breiter gefasste S&P 500 drehte in den ersten Handelsminuten ins Plus und zog leicht auf 4436 Punkte an.

