Cathie Wood ist in Kauflaune von Robinhood-Papieren (WKN: A3CVQC). 1,95 Millionen Stücke des Neobrokers hat ihr Ark Innovation ETF gemäß Daten am Freitag zu Crashkursen eingesammelt. Robinhood ist mit circa 200 Millionen US$ Gesamtwert derzeit Position 21 im Innovation ETF. Robinhood hat sich als Broker bei jüngeren Anlegern etabliert. Das von den Stanford-Absolventen Vlad Tenev und Baiju Prafulkumar geleitete Unternehmen verspricht Kunden eine "Demokratisierung ...

