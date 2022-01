Ende Januar 2022 ist die besonders in der LGBTQ+-Community beliebte Dating-App Grindr aus den chinesischen App-Stores von Apple und Android-Systemen geflogen. Das passierte anscheinend im Rahmen eine Kampagne zu den Olympischen Spielen. Die Dating-App Grindr, die besonders in der LGBTQ+-Community bekannt ist, ist Ende Januar 2022 aus den App-Stores in China geflogen. Betroffen sind sowohl die Stores von Apple als auch von Android-Anbietern. Der chinesische Grindr-Konkurrent Blued, der ebenfalls von der LGBTQ+-Community für Dating genutzt wird, ist jedoch weiterhin verfügbar. Mehr zum Thema Vor den Olympischen ...

