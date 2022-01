Diamond Bar, Kalifornien (ots/PRNewswire) -CDNetworks, der weltweit führende Anbieter von CDN, Edge Computing und Cloud Security, sichert Ihr Unternehmen und garantiert einen kontinuierlichen Servicebetrieb rund um die Uhr (24/7/365). Zu diesem Zweck hat das Unternehmen seit November 2021 über 40 groß angelegte L7 DDoS -Angriffe auf einige wenige Kunden auf seiner CDN Pro-Plattform (https://www.cdnetworks.com/cdnpro/) erfolgreich erkannt und entschärft. Nach einer Analyse des Big-Data-Teams des Unternehmens haben Hacker diese Cyberangriffe mit mehr als hundertausend mit Malware infizierten Mobil- oder IoT-Geräten gestartet. Jeder dieser Angriffe dauerte zwischen 1 und 12 Stunden und das Volumen überstieg 100 Milliarden. Wie folgende Grafik zeigt, erreichten die Anfragen pro Sekunde (RPS) für L7 DDoS-Angriffe im Januar 2022 einen Höchststand von 7,5 Millionen."Diese Stärke und die Dauer der jüngsten L7 DDoS-Angriffe sind bisher einmalig. Sie zeigen einen beunruhigenden Trend, dass solche Angriffe schnell eskalieren und schwieriger abzuwehren sind als je zuvor," sagte Bin Ni, CTO von CDNetworks. "Mit mehr als 2.800 Edge-PoPs weltweit und einer riesigen Bandbreitenreserve ist CDNetworks in der Lage, DDoS -Angriffe jeglicher Art sofort zu erkennen und Schutzmaßnahmen zu ergreifen."Die Edge-Security-Plattform von CDNetworks analysiert den gesamten eingehenden Datenverkehr in Echtzeit, um Angriffe zu erkennen. Die meisten Angriffe werden bei L4 blockiert, um die Netzwerkbandbreite und Rechenleistung möglichst effizient zu nutzen. Die CDN-Pro-Benutzeroberfläche ermöglicht auch die Konfiguration benutzerdefinierter Regeln zur Ablehnung bösartiger Anfragen bei L7 und die Rückmeldung der Erkenntnisse an die Sicherheitsplattform, um die gesamte Edge-Produktlinie zu unterstützen.Klicken Sie hier , um die CDNetworks Edge Security Plattform kostenlos zu testen.DDoS-Angriffe nehmen weiter zu.. Nach Angaben von CDNetworks' State of Web Security H1 2021 (https://www.cdnetworks.com/download-assets/?State-of-the-Web-Security-H1-2021) hat die Sicherheitsplattform von CDNetworks rund 30 Millionen DDoS -Angriffe auf allen Ebenen aufgedeckt. Sie kombiniert Cloud-Sicherheitsfunktionen, um die Sicherheit und Stabilität von Diensten selbst bei massiven bösartigen Cyberangriffen zu gewährleisten. Gegenwärtig hat CDNetworks 50 Sicherheitsfunktionen integriert, darunter Datensicherheit, Anwendungssicherheit, Zugangssicherheit, Zero-Trust-Sicherheit usw.Informationen zu CDNetworksAls weltweit führender Anbieter von CDN- und Edge-Services liefert CDNetworks vollständig integrierte Cloud- und Edge-Computing-Lösungen, die die geschäftliche Innovation vorantreiben. Unsere vielfältigen Produkte und Dienstleistungen umfassen Web-Performance, Medienbereitstellung, Unternehmensanwendungen, Cloud-Sicherheit und Colocation-Services.media@cdnetworks.comwww.cdnetworks.comMedienkontakt:CDNetworks Co. Ltdmedia@cdnetworks.comwww.cdnetworks.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1736511/Attack_Request_Rate_January_2022.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1736512/LOGO_Logo.jpgOriginal-Content von: CDNetworks, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113692/5135151