Die Erholung im US-Technologiesektor, die nach drei Wochen mit teils massiven Kursverlusten am späten Freitagabend schon leichte Züge von Kaufpanik in sich trug, setzt sich heute zunächst fort. Das verhilft auch dem Deutschen Aktienindex nach einem kurzzeitigen Schwächeanfall über Mittag eine halbe Stunde vor Handelsschluss wieder zu einem komfortablen Plus. Der Index unternimmt damit auch den Versuch, sich aus der Handelsspanne der vergangenen Woche zu befreien. Dafür wäre ein Anstieg über 15.580 ...

