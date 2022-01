Der Wochenstart ist freundlich und besonders die zuletzt abgestraften Tech-Aktien ziehen an. Von dieser positiven Stimmung können auch die Kryptowährungen profitieren und so legen Bitcoin, Ethereum und Co. heute leicht zu. Bei Ethereum zeichnet sich eine mögliche Trendwende ab. Ob die Bullen den Rebound meistern, hängt von diesen Marken ab.Nach dem Allzeithoch bei 4.867 Dollar und der anschließenden Kurshalbierung ist die Zeit reif für einen Rebound. Zumindest aus charttechnischer Sicht ist eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...