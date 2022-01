Halle/MZ (ots) -



Es ist also nicht verwunderlich, dass nach zwei Jahren Pandemie sehr viele Schulleiter über mehr langfristige Krankheitsfälle von Lehrern berichten.



Das Phänomen ist nicht allein eine Sondererscheinung der Pandemie. Viele Lehrer müssen große Herausforderungen in Sachen Inklusion und Integration bewältigen. Hilfe durch Sozialarbeiter fehlt oft. Und um den Lehrermangel wirksam bekämpfen zu können und die Richtigen für den Beruf zu gewinnen, muss der Lehrerberuf attraktiver werden. Dabei geht es nicht um höhere Gehälter. Deutsche Lehrer sind im internationalen Vergleich gut bezahlt. Aber: Lehrkräfte brauchen Zeit und Freiraum, kreativ an ihrem Unterricht zu arbeiten und auch den Einzelnen gut fördern zu können.



