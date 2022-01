Cham (ots) -Europcar ist der grösste Autovermieter der Schweiz. Neu wird das breite Angebot um ein Elektroauto-Abo inklusive Verbrenner-Option erweitert. Kundinnen und Kunden können ab dem 31. Januar 2022 Elektrofahrzeuge bereits ab 30 Tagen schweizweit zum Fixpreis abonnieren.Der zunehmende Wunsch nach Flexibilität ist auch in der Mobilität spürbar. Lösungen, die auf das individuelle Nutzungsverhalten zugeschnitten sind, werden immer stärker nachgefragt. Dem trägt Europcar Rechnung: Wer beim führenden Autovermieter der Schweiz langfristig ein Elektroauto mietet, erhält pro Mietmonat die Möglichkeit, während drei Tagen auf ein Benziner- oder Dieselfahrzeug umzusteigen, die beispielsweise für einen längeren Wochenendausflug oder kumuliert für den Sommerurlaub genutzt werden können.Nebst massgeschneiderten Angeboten in Bezug auf die Laufzeit, gewinnt auch die Nachhaltigkeitskomponente stark an Bedeutung. Als Antwort auf diese Bedürfnisse lanciert Europcar Schweiz sein Elektroauto-Abo: Abo@Europcar. Dabei handelt es sich um ein All-inclusive-Paket zu einem monatlichen Fixpreis. Ausser den Ladekosten ist alles mit dabei. Das gewählte Elektrofahrzeug-Modell sowie das entsprechende Kilometerpaket bestimmen den fixen Monatspreis.Der Abo-Abschluss ist so simpel wie Automieten: Das Angebot kennt keine Startgebühr. Eine einfache Online-Reservation genügt und maximal 72 Stunden später ist das gewünschte Elektrofahrzeug schweizweit an einem der 19 Europcar-Standorte abholbereit. Mit einer Mindestlaufzeit von lediglich 30 Tagen und der Möglichkeit, im Bedarfsfall drei Tage pro Monat (kumulierbar bei mehrmonatiger Laufzeit) auf ein Benziner- oder Dieselfahrzeug vergleichbarer Grösse umzusteigen, werden die Abo-Kundinnen und Kunden mit maximaler Flexibilität ausgestattet. Dazu erfolgt eine tagesgenaue Abrechnung nach dem ersten Monat.Zum Start des neuen Angebots stehen an allen teilnehmenden Europcar-Anmietstationen die beliebten Elektrofahrzeug-Modelle Volkswagen ID.3 und CUPRA Born zur Verfügung. In den kommenden Monaten werden weitere E-Fahrzeuge im Abo angeboten. Die monatlichen Kilometerpakete beinhalten 500, 2000 oder 3000 Kilometer inklusive."Mit diesem neuen Mietangebot haben wir die perfekte Lösung für alle Kundinnen und Kunden, die Elektromobilität erfahren möchten, mit der Möglichkeit, punktuell auf einen Verbrenner zurückgreifen zu können", sagt Hendrik Lütjens, Managing Director Europcar Schweiz. "Wir tauschen dann einfach das Auto", so Hendrik Lütjens.Das Abo@Europcar ist an folgenden Europcar-Anmietstationen verfügbar:Basel Dreispitz, AMAG Reinacherstrasse 149/151, 4053 BaselBern Stadtzentrum, Laupenstrasse 22, 3008 BernBern Wankdorf, AMAG Wankdorffeldstrasse 60, 3014 BernCham, AMAG Alte Steinhauserstrasse 5, 6330 ChamDübendorf, AMAG Retail Autowelt, Giessenstrasse 4, 8600 DübendorfFribourg, AMAG Route de Villars 105, 1701 FribourgGenf Stadtzentrum, Rue de Lausanne 37, 1201 GenfKloten, AMAG Steinackerstrasse 20, 8302 KlotenLausanne Stadtzentrum, Avenue Ruchonnet 2, 1003 LausanneLugano, AMAG via Monte Boglia 24, 6904 LuganoLuzern Stadtzentrum, Lakefront Center, Inseliquai 12a, 6005 LuzernNeuenburg, Rue des Sablons 35, 2000 NeuenburgPerlen-Buchrain, AMAG Elsihof 1, 6035 PerlenSchaffhausen, AMAG Spitalstrasse 27, 8201 SchaffhausenSchlieren, AMAG Brandstrasse 34, 8952 SchlierenSt. Gallen, Vadianstrasse 29, 9000 St. GallenWinterthur, AMAG Zürcherstrasse 240, 8406 WinterthurZürich Brunaupark, Giesshübelstrasse 65, 8045 ZürichZürich Stadtzentrum, Josefstrasse 53, 8005 ZürichFür Fragen wenden Sie sich bitte an:Martin HelgLeiter Marketing & PartnershipsTel. 044 804 46 87martin.helg@europcar.chOriginal-Content von: AMAG Group AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001252/100884603