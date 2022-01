Die weiterhin gute Laune an den US-Börsen hat Europas Börsen am Montag überwiegend gestützt. Vor allem Technologiewerte stiegen deutlich.Paris / London - Die weiterhin gute Laune an den US-Börsen hat Europas Börsen am Montag überwiegend gestützt. Vor allem Technologiewerte stiegen deutlich. In den USA war es am Freitag nach anfänglichen Schwankungen doch noch zu einer späten Rally gekommen, von der dank eines Rekordquartals bei Apple insbesondere Technologie-Aktien profitierten. An diesem Montag nun zogen die US-Tech-Werte weiter...

