PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Montag mit Aufschlägen geschlossen. Unterstützend werteten Marktbeobachter eine freundliche Stimmung an den internationalen Aktienmärkten.

Deutlich nach oben ging es vor allem mit den Aktienkursen in Moskau. Der russische RTS-Index kletterte um 2,0 Prozent auf 1435,23 Punkte.

Der Bux zog um 1,14 Prozent auf 53 442,24 Zähler an. Mit Abstand umsatzstärkster Wert war am ungarischen Aktienmarkt zum Wochenstart wieder einmal die Aktie der OTP Bank mit einem Plus von 1,8 Prozent. Etwa drei Viertel des gesamten Tagesumsatzes entfielen alleine auf die OTP-Papiere.

Der tschechische Leitindex PX legte um 0,40 Prozent auf 1416,28 Zähler zu. In der Gunst der Anleger standen überwiegend die Finanzwerte. Komercni Banka steigen um ein Prozent und Moneta Money Bank gewannen ebenfalls ein Prozent.

In Warschau schloss der polnische Leitindex Wig-20 mit einem Aufschlag von 1,19 Prozent bei 2209,62 Punkten. Der breiter gefasste Wig ging mit Zuwächsen von 0,79 Prozent bei 67 418,41 Zählern aus dem Handel. Die vier umsatzstärksten Aktien waren zum Wochenauftakt Allegro mit plus 6,3 Prozent, PKO Bank mit plus 0,8 Prozent, Bank Pekao mit plus 2,2 Prozent und KGHM mit minus 1,9 Prozent.

In Polen wurden starke Wirtschaftsdaten publik. Im Jahr 2021 war die polnische Wirtschaft um 5,7 Prozent gewachsen und erholte sich damit merklich von der Corona-Pandemie. Im Jahr zuvor war das BIP noch um 2,5 Prozent geschrumpft. Mit den Zahlen für das Jahr 2021 wurden die Expertenerwartungen übertroffen./ste/sto/APA/la

