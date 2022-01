DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In China (Kernland) blieben die Börsen wegen des Vorabends zum chinesischen Neujahrsfestes geschlossen, in Hongkong fand ein verkürzter Handel statt. Wegen des chinesischen Neujahrsfestes wurde in Singapur ebenfalls verkürzt gehandelt. In Südkorea blieb die Börse wegen des Koreanischen Neujahrsfestes geschlossen.

DIENSTAG: In China, Hongkong und Singapur bleiben die Börsen wegen des chinesischen Neujahrsfestes geschlossen. In Südkorea bleibt die Börse wegen des Koreanischen Neujahrsfestes geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.37 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.174,60 +0,91% -2,88% Stoxx50 3.747,52 +0,44% -1,86% DAX 15.471,20 +0,99% -2,60% FTSE 7.464,37 -0,02% +1,10% CAC 6.999,20 +0,48% -2,15% DJIA 34.838,17 +0,32% -4,13% S&P-500 4.476,66 +1,01% -6,07% Nasdaq-Comp. 14.079,85 +2,25% -10,00% Nasdaq-100 14.757,13 +2,09% -9,58% Nikkei-225 27.001,98 +1,07% -6,22% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 169,07% -96

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 87,38 86,82 +0,6% 0,56 +16,7% Brent/ICE 91,18 90,03 +1,3% 1,15 +17,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.795,21 1.793,60 +0,1% +1,61 -1,9% Silber (Spot) 22,39 22,48 -0,4% -0,09 -3,9% Platin (Spot) 1.019,82 1.008,48 +1,1% +11,34 +5,1% Kupfer-Future 4,32 4,31 +0,2% +0,01 -3,2%

Die Erdölpreise ziehen erneut neue Siebenjahreshochs an. Der Abschuss eine Huthi-Rakete aus dem Jemen durch Kräfte der Vereinigten Arabischen Emirate erinnert Anleger daran, dass derzeit nicht nur der Ukraine-Russland-Konflikt die Preise treibt, sondern auch im Nahen Osten ein militärischer Disput tobt, der eine wichtige Ölregion unmittelbar bedroht.

Der nachgebende Dollar stützt indes den Goldpreis etwas.

FINANZMARKT USA

Nach der fulminanten Rally zum Wochenschluss geht es an der Wall Street weiter nach oben - allerdings mit etwas gedrosseltem Tempo. Lediglich bei den Technologiewerten steht erneut ein kräftiges Plus zu Buche. Hier wirkten die starken Apple-Ergebnisse weiter nach, heißt es. Der Aktienmarkt honoriert das Vorgehen gegen die Inflation in den USA. Laut Goldman Sachs haben zudem 52 Prozent der Unternehmen aus dem S&P-500, die bislang berichtet haben, Prognosen über Markterwartung präsentiert. Citrix verlieren 3,8 Prozent auf 101,50 Dollar. Die Gesellschaft wird im Rahmen einer Barübernahme durch die Beteiligungsgesellschaften Vista Equity Partners und Elliott für 16,5 Milliarden US-Dollar einschließlich Schulden übernommen. Im Rahmen der Übernahme erhalten die Citrix-Aktionäre 104 Dollar pro Aktie. Knightscope schießen um weitere 35,5 Prozent empor, nachdem sie am Freitag bereits 176 Prozent zugelegt hatten. Eine Tag zuvor hatten die Aktien ein holpriges Börsendebüt aufs Parkett gelegt. Spotify gewinnen 11,8 Prozent. Der Musikstreaming-Dienst veröffentlichte seine inhaltlichen Richtlinien, die er nicht änderte, und richtete eine Covid-19-Informationszentrale ein. Hier hatte es Kritik wegen Fehlinformationen gegeben. Netflix steigen um 8,9 Prozent, der Kurs wird von einer Hochstufung durch die Citigroup gestützt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Windeln.de SE, Jahresumsatz

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Daten mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Positive Vorgaben aus den USA für den Technologiesektor stützten genauso wie die politischen Entwicklungen in Italien. Dort wurde Staatspräsident Sergio Mattarella wieder gewählt, mithin kann Mario Draghi Regierungschef bleiben. Damit ist die Gefahr politischer Instabilität zunächst gebannt. In Mailand stiegen die Kurse um 0,9 Prozent, auch der italienische Anleihemarkt war gut unterstützt. Henkel erholten sich nach dem 10-prozentigen Freitags-Einbruch um 3,8 Prozent. Für BASF ging es um 1,5 Prozent nach unten. Belastend wirkten unterschiedliche Meinungen unter Aktionären und Konzern über die Zukunft der Tochter Wintershall DEA. Delivery Hero waren Tagesgewinner im DAX mit plus 7 Prozent - dank positiver US-Vorgaben. Nach Bekanntwerden von Käufen durch SAP-Mitbegründer Hasso Plattner schlossen die Titel 2,1 Prozent fester. Die Aumann-Aussagen für 2022 klangen vielversprechend. Die Titel machten einen Satz von 10,3 Prozent. Nach einer überraschend deutlichen Gewinnwarnung ging es für Saipem um rund 30 Prozent nach unten. Faurecia waren ausgesetzt. Grund war eine anstehende Pressemitteilung im Zusammenhang mit dem Abschluss der Hella-Übernahme. Casino brachen nach einer Gewinnwarnung um 13,8 Prozent ein. KPN gewannen 1 Prozent. Die Niederländer wollen nach einem unerwartet guten Ergebnis für das Jahr 2022 mehr als 850 Millionen Euro ausschütten. Vodafone stiegen um 1,9 Prozent, nachdem die Times berichtet hatte, dass der aktivistische Investor Cevian nun zu den größeren Anteilseignern gehöre.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:25 Fr, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1213 +0,6% 1,1163 1,1166 -1,4% EUR/JPY 129,18 +0,5% 128,85 128,60 -1,3% EUR/CHF 1,0434 +0,6% 1,0400 1,0386 +0,6% EUR/GBP 0,8351 +0,4% 0,8319 0,8319 -0,6% USD/JPY 115,20 -0,1% 115,43 115,16 +0,1% GBP/USD 1,3428 +0,2% 1,3420 1,3422 -0,8% USD/CNH (Offshore) 6,3782 +0,2% 6,3776 6,3652 +0,4% Bitcoin BTC/USD 38.312,25 +1,4% 37.051,75 37.156,82 -17,1%

Der Euro legt im Nachklapp auf Inflationsdaten aus Deutschland zu. Die deutschen Verbraucherpreise sind im Januar viel höher ausgefallen als erwartet. Die Deutsche Bank erwartet nun für 2022 eine Inflation von 4,2 statt bislang 2,9 Prozent. Dadurch erhöht sich der Druck auf die EZB, die Geldpolitik zu straffen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Dank starker US-Vorgaben haben an den Börsen die positiven Vorzeichen überwogen. In China ruht der Handel die ganze Woche, in Hongkong bleibt die Börse bis einschließlich Donnerstag geschlossen, in Südkorea und Singapur bis einschließlich Mittwoch. In Hongkong bremsten enttäuschende chinesische Konjunkturdaten nicht, auch weil sie zugleich Hoffnungen auf stützende Stimuli durch Peking weckten. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für die chinesische Industrie fiel im Januar wider Erwarten unter die Schwelle von 50 Punkten und liegt somit im kontraktiven Bereich. Angeführt wurde der Markt von den Technologiewerten, die ihren US-Pendants nach oben folgten und im Schnitt um 2,4 Prozent zulegten. Gegen die positive Tendenz brachen Macau Legend um 21 Prozent ein. Örtliche Medien hatten berichtet, der Chef des Unternehmens sei verhaftet worden. Es bestehe der Verdacht auf Geldwäsche und illegales Glücksspiel. Auch in Tokio setzten Konjunktudaten keine erkennbaren Impulse. Die japanische Industrieproduktion schrumpfte im erwarteten Rahmen, die Einzelhandelsumsätze legten auf Jahressicht zu. Finanzwerte wurden verkauft, nachdem sich der Anstieg der US-Anleiherenditen zuletzt abgeschwächt hatte. Kräftige Kursgewinne verzeichneten Aktien von Reedereien. Mitsui O.S.K. Lines verteuerten sich um 9,6 Prozent und Nippon Yusen K.K. um 7,2 Prozent. Auch in Sydney wurden die schwergewichteten Bankenaktien verkauft, während Technologiewerte von den starken US-Vorgaben profitierten. Ansell brachen nach einer Gewinnwarnung um 14 Prozent ein.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Thyssenkrupp: Entscheidung über Wasserstoff-IPO bis Sommer möglich

Thyssenkrupp könnte schon in den nächsten Monaten mit der konkreten Planung für einen Börsengang seiner Wasserelektrolyse-Tochter Nucera beginnen.

Wüstenrot & Württembergische AG übertrifft eigene Jahresprognose

Die Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) hat im vergangenen Jahr die eigenen Ziele übertroffen. Vorläufigen Berechnungen zufolge erzielte der Versicherungskonzern einen IFRS-Jahresüberschuss von 350 bis 360 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Damit würde die am 23. Juni 2021 bereits auf zwischen 280 und 330 Millionen Euro erhöhte Zielspanne übertroffen. 2020 betrug das Ergebnis 210,8 Millionen Euro.

CPI setzt sich im Übernahmestreit um Immofinanz durch

Die CPI Property Group SA kann bei der Immofinanz AG bald durchregieren und muss sich nicht mehr mit der ebenfalls interessierten S Immo AG herumstreiten. CPI will ihr Pflichtangebot für die Immofinanz AG auf 23 Euro von den bisher angekündigten 22,70 Euro erhöhen. Darauf hätten sich die S Immo AG und CPI geeinigt, teilte das Unternehmen mit.

Virgin Media O2 will Millionen für Glasfaser-Ausbau einsammeln - Bericht

Die Eigentümer des britischen Telekommunikationskonzerns Virgin Media O2, Telefonica und Liberty Global, wollen einem Bericht zufolge hunderte Millionen Pfund von externen Investoren einsammeln. Wie Sky News berichtet, soll das Geld in den Ausbau des britischen Glasfasernetzes fließen, um bis zu 7 Millionen weitere Haushalte anzuschließen.

Citrix wird 16,5 Milliarden US-Dollar übernommen

