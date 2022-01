NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für WPP von 1360 auf 1340 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Daniel Kerven reduzierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Gewinn je Aktie des Werbekonzerns leicht. Damit reflektierte der Experte die Bewegungen am Devisenmarkt seit Dezember./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2022 / 16:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2022 / 16:31 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: JE00B8KF9B49

