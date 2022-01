DJ Qatar Airways bestellt bei Boeing bis zu 50 Frachter vom Typ 777

Von Tarini Parti

NEW YORK (Dow Jones)--Qatar Airways will bis zu 50 der neuen 777X-Frachtflugzeuge von Boeing Co kaufen. Die Ankündigung erfolgte am Montag auf einer Veranstaltung im Weißen Haus, an der Stan Deal, der Leiter der Boeing-Geschäftseinheit, der Vorstandsvorsitzende von Qatar Airways, Akbar Al Baker, und US-Handelsministerin Gina Raimondo teilnahmen.

January 31, 2022 13:30 ET (18:30 GMT)

