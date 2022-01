Die deutschen Aktien sind positiv in die neue Handelswoche gestartet. Bei den Einzelwerten profitiert die Aktie von Novavax weiter von seinem am vergangenen Freitag gemeldeten Vertrag mit Israel, und auch die Aktie von Nel ASA profitiert von einem neuen Auftrag aus den USA. Die Aktie von Teamviewer bastelte heute weiter an seinem symmetrischen Boden, und Morphosys konnte sich zum Monatsultimo wieder über eine langfristige Trendlinie hangeln.Die deutschen Aktien haben zu Wochenbeginn höher geschlossen. Der DAX stand zu Handelsschluss 152 Zähler höher bei 15.471 ...

