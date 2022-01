Die Deutsche Lufthansa wagt die Expansion in schwierigen Zeiten. Italien als zweitwichtigster Markt soll gefestigt werden.Während die Corona-Pandemie im Reise-Sektor weiter nicht für eine nachhaltige Befreiung sorgt, ergreift die Deutsche Lufthansa nun die Initiative und plant die Expansion. Der Expansionsmarkt ist dabei der europäische Partner Italien. Die Lufthansa (DE0008232125) hat in der Vergangenheit schon öfters versucht, durch Kooperationen oder auch Übernahmen an Einfluss in Italien zu gewinnen. Für die Lufthansa hat sich durch die Insolvenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...