GameStop springt heute regelrecht nach oben. Im Vergleich zum gestrigen Schluss sind die Aktien aktuell rund neun Prozent teurer. Mit diesem Kursanstieg notiert das Papier bei 106,39 USD. Doch bleiben die Bullen auch in den kommenden Tagen am Ruder?

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.Für eine ausführliche GameStop-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Zwischenspurt ändert nichts an der brenzligen Ausgangslage. Da die Aktie nun mit dem Rutsch unter die nächste Haltezone aus dem Stand neue Verkaufssignale generieren kann. Dieser Wendepunkt liegt bei 86,29 USD. Bei GameStop geht es jetzt also besonders hoch her!

Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen Gegenwind vom gleitenden Durchschnitt 200. Da dieser Indikator bei 180,69 USD notiert und dadurch eher für fallende Kurse spricht. Doch selbst in Abwärtstrends gibt es Tage, an denen die Kurse ganz einfach nach oben wollen.

Welche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...