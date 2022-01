Tesla springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. Denn die Aktie verzeichnet aktuell ein Plus von rund zehn Prozent. Mittlerweile wechseln die Papiere für 931,48 USD den Besitzer. Momentan halten also die Bullen das Ruder in der Hand, aber bleibt das auch so?

Die Bullen müssen auch nach dieser Rallye unverändert aufpassen. Denn das Papier liegt nach wie vor in Reichweite zu einer wichtigen Unterstützung. Bisher lag dieses Tief bei 792,01 USD. Wir dürfen uns also voller Ungeduld auf die nächsten Tage freuen.

Skeptiker können die gestiegenen Notierungen zum tollen Baisse-Einstieg nutzen. Immerhin eröffnen die gestiegenen Kurse einen günstige Einstiegsgelegenheit für Puts. Tesla-Bullen können sich entspannt zurücklehnen und die Entwicklung genießen.

