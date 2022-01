Die Börsen starten erholt in die neue Woche. Allerdings war der Januar alles andere als erfreulich für Anleger. Trotz der zweitägigen Erholungsrallye verzeichneten sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq Composite ihre schlechtesten Monate seit Beginn der Pandemie, da sich die Anleger darauf einstellten, dass die Federal Reserve die Zinssätze in diesem Jahr schon bald mehrfach anheben würde. Der S&P 500 stieg am Montag um 1,8 Prozent auf 4.515,55 und verringerte damit seinen Verlust für den Monat ...

