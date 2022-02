CHEMNITZ (dpa-AFX) - "Freie Presse" zum Corona-Expertenrat:

"Der neue Expertenrat der Regierung legt zu Recht den Finger in die Wunde. Die geforderten Konsequenzen schießen teils aber über das Ziel hinaus. Sicher wäre es sinnvoll, verschiedene Bevölkerungsgruppen auch unterschiedlich anzusprechen. Und auch die weit verbreitete Corona-Warn-App hätte längst die Möglichkeit geboten, den Bürgerinnen und Bürgern mehr Informationen oder Verhaltenstipps an die Hand zu geben. Die Vorstellung jedoch, dass eine ganz neue Informationsinfrastruktur oder möglicherweise gar eine entsprechende "Institution" aufgebaut werden müsste, geht zu weit. Es mangelt nicht an Zuständigen, sondern an Koordination. Die Presse, deren Verfassungsauftrag es ist, Informationen unabhängig zu verbreiten, einzuordnen und kritisch zu hinterfragen, gibt es schließlich auch noch."/yyzz/DP/he