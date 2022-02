MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu SPD/Ukraine:

"Geflissentlich hat die "Friedenspartei" SPD den Aufmarsch von 100 000 Soldaten Putins übersehen. Bis die halbe Welt über Olaf Scholz und die Ampel lästerte. Jetzt ist die Not groß. Nach der Kakophonie dieser Tage ist nicht zu erwarten, dass ein einziges Krisentreffen führender Sozialdemokraten die tiefen Gräben in der frischgebackenen Kanzlerpartei zuschütten kann. Zu Recht fürchtet Europa, dass sich der Hegemon Deutschland, ein historisch üblicher Verdächtiger, in der Ukraine schon wieder auf einen Sonderweg begibt. Es wäre, nach europäischer Zählung, nach Atomausstieg, Migrationschaos und dem Bau der Ostseepipeline der vierte Alleingang in zehn Jahren. Moskau kann die deutsche Gartenzwergpolitik gar nicht anders denn als Einladung verstehen, seinen Druck auf die Ukraine zu verstärken."/yyzz/DP/he