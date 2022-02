DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 1. Februar

=== *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 4Q, Zürich 07:25 DE/Hapag-Lloyd AG, Jahresergebnis, Hamburg *** 08:00 DE/Vantage Towers AG, Ergebnis 3Q, Düsseldorf *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Dezember saisonbereinigt real PROGNOSE: -1,3% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Januar (vorläufig) PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+3,0% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,4% gg Vj *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 61,5 zuvor: 62,0 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 1. Veröff.: 55,5 zuvor: 55,6 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,5 1. Veröff.: 60,5 zuvor: 57,4 *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Januar Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -6.000 gg Vm zuvor: -23.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,2% zuvor: 5,2% *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,0 1. Veröff.: 59,0 zuvor: 58,0 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,9 1. Veröff.: 56,9 zuvor: 57,9 *** 10:30 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Jahres-PK (online) *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Dezember Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,2% zuvor: 7,2% *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission 2-jährige Bundesschatzanweisung über 6 Mrd Euro 12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q, Atlanta *** 13:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 4Q, Irving *** 15:00 EU/EZB, Monatsbericht Januar zu APP-Kaufprogramm und Bericht für Dezember und Januar zu PEPP-Kaufprogramm *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,8 1. Veröff.: 55,0 zuvor: 57,7 *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 57,4 Punkte zuvor: 58,7 Punkte *** 16:00 US/Bauausgaben Dezember PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 22:00 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q, Detroit 22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q, Seattle *** 22:06 US/Alphabet Inc, Ergebnis 4Q, Mountain View *** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 4Q, Sunnyvale *** 22:17 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 4Q, San Jose 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - Börsenfeiertag Hongkong, China, Südkorea, Singapur ===

