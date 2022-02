Nova Property Fund Management AG / Schlagwort(e): Personalie

Nova Property Fund Management AG baut mit Michel Hafner ihre Kompetenzen im Asset Management aus



01.02.2022 / 07:00



Medienmitteilung, 01. Februar 2022 Die Nova Property Fund Management AG hat Michel Hafner, einen anerkannten Experten in Asset Management und Bewirtschaftung, zum Leiter Asset Management ernannt. Er tritt seine Stelle am 1. Februar 2022 an. Michel Hafner (48) wird als Leiter Asset Management für die Performance der einzelnen Liegenschaften verantwortlich sein. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen Bereichen des Immobilienmanagements und insbesondere in der Bewirtschaftung von Immobilien mit. Seit 2019 war Michel Hafner für die VERIT Immobilien AG tätig, zuletzt als Geschäftsführer. In dieser Funktion war er gleichzeitig auch Mitglied des Managements der Avobis Gruppe, zu der die VERIT gehört. Davor war er Bereichsleiter Bewirtschaftung und Mitglied der Geschäftsleitung der VERIT Immobilien AG (2019 bis 2021) und während 15 Jahren für die Migros-Pensionskasse Immobilien, als Leiter Bewirtschaftung (2012 bis 2019), Leiter der Niederlassung Basel (2009 bis 2012) und als Immobilien-Bewirtschafter (2004 bis 2009) tätig. Michel Hafner ist eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder und verfügt über einen Master of Advanced Studies in Real Estate Management der Hochschule Luzern/FHZ. «Mit Michel Hafner stösst ein weiterer herausragender Immobilienexperte zu unserem schlagkräftigen Team dazu. Wir freuen uns sehr mit ihm unsere Kompetenzen im Bereich Asset Management weiter ausbauen können», kommentiert Marcel Schneider, CEO der Nova Property Fund Management AG. Kontaktpersonen

Marcel Schneider

Roger Bosshard CEO CFO marcel.schneider@novaproperty.ch roger.bosshard@novaproperty.ch Nova Property Fund Management AG

Feldeggstrasse 26

8008 Zürich

+41 (0)44 276 40 40

info@novaproperty.ch

www.novaproperty.ch Nova Property Fund Management AG

Die Nova Property Fund Management AG wurde am 5. November 2018 von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Fondsleitung mit Sitz in Zürich bewilligt und ist seit diesem Zeitpunkt im Fondsgeschäft tätig. Dazu gehören die Gründung, Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen nach schweizerischem Recht und der Vertrieb der eigenverwalteten Fonds. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Bereich der Anlageberatung für Immobilieninvestmentgesellschaften sowie Anlagestiftungen mit Fokus Immobilien tätig. Die inhabergeführte Fondsleitung deckt mit aktuell fünf betreuten Portfolios den gesamten Schweizer Immobilienmarkt für Wohnliegenschaften und kommerzielle Liegenschaften ab. Diese Portfolios beinhalten Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN), SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO), Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY), 1291 Die Schweizer Anlagestiftung (Mitglied KGAST) und Central Real Estate Holding AG (inklusive deren Tochtergesellschaft Rhystadt AG), die zusammen deutlich über CHF 2 Milliarden an Schweizer Immobilienwerten halten.

