DJ T-Mobile US investiert 3 Mrd Dollar in Frequenzen für 5G-Dienste

Von Denny Jacob

NEW YORK (Dow Jones)--T-Mobile US steckt weiter Milliarden US-Dollar in den Ausbau des 5-G-Netzes. Wie die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom mitteilte, hat man sich in einer Frequenzauktion der Federal Communication Commission für 5 Milliarden Dollar die Nutzungsrechte für Funkfrequenzen im Bereich von 21 Megahertz gesichert. Diese mittleren Frequenzen gelten als ideal für die Übertragung der schnelleren 5G-Signale in städtischen und vorstädtischen Gebieten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 01, 2022 00:36 ET (05:36 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.