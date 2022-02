DGAP-News: Compleo Charging Solutions AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

Compleo Charging Solutions AG: Planmäßige Umsatzentwicklung 2021 sowie positiver Ausblick für 2022 und darüber hinaus



01.02.2022 / 07:30

Planmäßige Umsatzentwicklung 2021 sowie positiver Ausblick für 2022 und darüber hinaus Umsatz-Prognose im vergangenen Geschäftsjahr erreicht | Umsatzmarke von 100 Millionen Euro wird in 2022 erstmals überschritten | Einstieg in SaaS-basiertes Software-Geschäft und transaktionsbasierte Gebührenmodelle vollzogen | Strategische Weiterentwicklung eröffnet langfristig immense Wachstumspotenziale Dortmund, 01. Februar 2022 - Die Compleo Charging Solutions AG (Compleo), ein führender europäischer Komplettanbieter für Ladetechnologie, konnte ihren Umsatz 2021 nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen gegenüber dem Vorjahr um 72% steigern. Mit rund Euro 57 Mio. liegt Compleo damit im Rahmen der zuletzt kommunizierten Umsatzspanne von Euro 56 Mio. und Euro 61 Mio. Ein wesentlicher Faktor für die positive Umsatzentwicklung 2021 war die erfolgreiche Integration der Compleo Connect GmbH (vormals "wallbe GmbH") in die Compleo Gruppe. Daneben wurde die organische Wachstumsstrategie im vergangenen Jahr unter anderem durch den Launch der Wallbox Compleo SOLO und die damit verbundene Erweiterung der Produktpalette sowie durch die geografische Expansion in die Länder Schweiz, Österreich, Polen und Schweden ebenfalls erfolgreich fortgeführt. Auch im zweiten Halbjahr 2021 wurde die M&A-Strategie vorangetrieben und 100% der Anteile der innogy eMobility Solutions GmbH ("ieMS") zum Jahreswechsel übernommen. Die Konsolidierung der ieMS erfolgt ab dem 01.01.2022. Mit den beiden Zukäufen erreichte Compleo wesentliche Meilensteine in der langfristigen Wachstums- und Expansionsstrategie. Insbesondere der Bereich der Software-Services wurde durch die Zusammenführung der Produkte und Erfahrungen von Compleo Connect und ieMS sowie durch das führende Backend-System von ieMS, das über 31.000 angeschlossene Ladepunkte umfasst, deutlich verstärkt. Damit positioniert sich Compleo klar als starker Komplettanbieter für Ladetechnologie in Europa. Entsprechend positiv blickt Compleo auch in die Zukunft und erwartet eine Fortsetzung der bisherigen Wachstumsstory. Georg Griesemann, Co-CEO von Compleo, bestätigt: "Durch die 2021 getätigten strategischen Investitionen und den Fortschritten in der organischen Wachstumsstrategie, wird die Compleo Gruppe 2022 erstmals die Umsatzschwelle von 100 Millionen Euro überschreiten. Gleichzeitig haben wir durch den Erwerb der ieMS den Einstieg sowohl in das SaaS-basierte Software-Geschäft als auch in das transaktionsbasierte Gebührenmodell von Ladevorgängen vollzogen. Wir haben uns damit langfristig immense Wachstumspotenziale als führendes Greentech-Unternehmen im dynamischen Markt für Ladelösungen in Europa eröffnet." Um dieser weiterentwickelten strategischen Ausrichtung Rechnung zu tragen, hat Compleo mit Wirkung zum 01.01.2022 die Geschäftsbereiche sowie die Berichtssegmente neu strukturiert. Die Berichtserstattung der Compleo Gruppe erfolgt in den drei Segmenten Technology, Software und Services. Hierfür hatte Compleo im Januar 2022 eine eigene Organisation für Softwareentwicklung und -betrieb im Bereich der Elektromobilität gegründet und erfahrene Spezialisten mit dem Aufbau betraut. Guidance für das Geschäftsjahr 2022



Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet Compleo einen Gesamtumsatz auf Gruppenebene zwischen Euro 115 Mio. und Euro 135 Mio. (ca. +102% bis +137% im Vergleich zum Vorjahr), wovon für das neu gegründete Segment Software ein Umsatz zwischen Euro 8 Mio. und Euro 10 Mio. antizipiert wird. Das Wachstum im Geschäftsjahr 2022 setzt sich aufgrund der Akquisitionen der Connect und der iEMS aus einem erwarteten anorganischen Umsatzbeitrag im mittleren, zweistelligen Millionen-Euro-Bereich sowie einem organischen Wachstum im deutlich zweistelligen Prozentsatzbereich zusammen. Für die vollständig konsolidierte Compleo-Gruppe wird ein adjustiertes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (adjustiertes EBITDA) für das Geschäftsjahr 2022 zwischen Euro -25 Mio. und Euro -30 Mio. antizipiert. Ein wesentlicher Faktor ist hierbei der erwartete negative Ergebnisbeitrag aufgrund der Erstkonsolidierung der ieMS im Geschäftsjahr 2022. Die Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 erfolgt am 25. März 2022. Am gleichen Tag findet ein virtueller Capital Markets Day statt. Die vollständige Veröffentlichung des geprüften Jahresberichts für das Geschäftsjahr 2021 erfolgt am 28. April 2022. Über Compleo

Compleo Charging Solutions AG ist einer der führenden Komplettanbieter für Ladetechnologie in Europa. Das Unternehmen unterstützt seine Geschäftskunden mit seinen Ladetechnologien sowie seinen Ladestationen, der Software der Ladeinfrastruktur und bei Bedarf auch bei der Planung, Installation, Wartung und dem Service. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen. DC-Ladesäulen von Compleo sind die ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen im Markt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dortmund, die Produktstätten befinden sich neben Dortmund auch in Paderborn. Dabei setzt der Anbieter auf Innovation, Sicherheit, Verbraucherfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Zu den Kunden zählen unter anderem Aldi, Allego, Clever, E.ON, EWE Go, Daimler, Siemens sowie mehr als 300 Stadtwerke in Deutschland. Compleo startete 2009 die Produktion der ersten Ladestationen. Das wachstumsstarke Unternehmen beschäftigt zurzeit mehr als 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Compleo ist im Segment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN: DE000A2QDNX9). Im April 2021 hat Compleo 100 Prozent der Anteile an der wallbe GmbH, der heutigen Compleo Connect GmbH, übernommen. Im Januar 2022 erwarb Compleo 100 Prozent der Anteile an der innogy eMoblity Solutions GmbH. Mehr Infos unter: compleo-cs.de/ Pressekontakt

Compleo Charging Solutions AG

Ralf Maushake

Leiter Kommunikation & Public Affairs

E-Mail: r.maushake@compleo-cs.de

Telefon: +49 231 534 923 865 Kontakt Investor Relations:

Compleo Charging Solutions AG

Sebastian Grabert, CFA

VP Capital Markets & Corporate Finance

E-Mail: ir@compleo-cs.de

Telefon: +49 231 534 923 874 / / / /

