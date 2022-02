Valneva beginnt mit einer Phase-3-Studie an Jugendlichen für seinen Single-Shot-Chikungunya-Impfstoffkandidaten VLA1553. Die von der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) finanzierte Studie soll die Zulassungserweiterung in dieser Altersgruppe nach einer möglichen ersten behördlichen Zulassung für Erwachsene durch die US-amerikanische Food and Drugs Administration (FDA) unterstützen. Es wird auch erwartet, dass es die Zulassung des Impfstoffs in Brasilien unterstützt, was die erste potenzielle Zulassung für die Verwendung in endemischen Populationen wäre. Die Studie VLA1553-321 wird in Brasilien vom Instituto Butantan durchgeführt und ist eine doppelblinde, multizentrische, randomisierte und placebokontrollierte ...

