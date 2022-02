Die BASF-Aktie ist gestern unter Druck geraten. Das lag an der Meldung, wonach sich der Minderheitsgesellschafter der Öl- und Gastochter Wintershall Dea, Letter One, gegen einen baldigen Börsengang ausgesprochen hatte (DER AKTIONÄR berichtete). nach Ansicht der Experten des Analysehauses Jefferies stellt dies aber durchaus eine gute Kaufgelegenheit dar. So hat deren Analyst Chris Counihan die BASF-Anteile erneut mit "Buy" eingestuft. Das Kursziel beziffert er unverändert auf 85,00 Euro, was stattliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...