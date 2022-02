Es geht um die Wurst für Beyond Meat (WKN: A2N7XQ). Oder besser um Burger, Hähnchenteile und nebenbei auch um Würstchen. Das Management des US-amerikanischen Unternehmens hat die vergangenen Monate genutzt, um via Partnerschaften und erste Produktauskopplungen die Reichweite in der Systemgastronomie bedeutend zu erweitern. Damit sollte man idealerweise das Wachstum ankurbeln können. Ein wichtiges Kernprodukt hierbei ist der McPlant, mit dem Beyond Meat zusammen mit McDonald's ein mögliches Produkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...