FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In China (Kernland und Hongkong), Singapur und Südkorea findet wegen der Neujahrsfeierlichkeiten kein Handel statt.

MITTWOCH: In China (Kernland und Hongkong), Singapur und Südkorea findet wegen der Neujahrsfeierlichkeiten kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Die australische Notenbank hat ihre Konjunkturprognose am Dienstag radikal nach oben geschraubt. Die Wirtschaft laufe viel besser läuft als erwartet, räumte die Reserve Bank of Australia (RBA) ein. Sie wolle jedoch weiterhin abwarten, bis die Inflation fest im Zielband von 2 bis 3 Prozent verankert ist, ehe sie die Zinsen anhebt. Die RBA kündigte zudem den Ausstieg aus der quantitativen Lockerung an, betonte aber, dass das Ende des Programms zum Ankauf von Staatsanleihen kein Zeichen für einen baldigen Zinsanstieg sei. Der Board der Notenbank beließ den Leitzins wie erwartet auf einem Rekordtief von 0,10 Prozent.

"Die Inflation hat zwar angezogen, aber es ist noch zu früh, um daraus zu schließen, dass sie sich nachhaltig innerhalb des Zielbandes bewegt", sagte RBA-Gouverneur Philip Lowe laut Mitteilung nach der ersten Sitzung der Notenbank seit Anfang Dezember. "Auch das Lohnwachstum bleibt bescheiden, und es wird wahrscheinlich noch einige Zeit dauern, bis das Lohnwachstum eine Rate erreicht, die mit einer nachhaltig auf das Ziel ausgerichteten Inflation vereinbar ist. Der Board ist bereit, geduldig zu sein und die Entwicklung der verschiedenen Faktoren, die die Inflation in Australien beeinflussen, zu beobachten."

Vor der Anhebung des Konjunkturausblickes war die Arbeitslosenquote im Dezember stark gesunken und die Inflation im vierten Quartal unerwartet gestiegen. Die Kerninflation liegt nun am oberen Ende des Zielbandes, und die Arbeitslosenquote nähert sich dem niedrigsten Stand seit den 1970er Jahren.

Die RBA geht nun davon aus, dass die bereinigte Inflation in den kommenden Quartalen weiter auf etwa 3,25 Prozent ansteigen wird, bevor sie im Laufe des Jahres 2023 auf etwa 2,75 Prozent zurückgeht, wenn die Probleme auf der Angebotsseite gelöst sind und sich die Verbrauchsstrukturen normalisieren. Trotz einiger kurzfristiger Beeinträchtigungen durch die Omikron-Variante des Coronavirus geht die RBA in ihrer aktualisierten Prognose davon aus, dass die Arbeitslosenquote im weiteren Verlauf des Jahres auf unter 4 Prozent fallen und Ende 2023 bei etwa 3,75 Prozent liegen wird.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:00 United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q

13:30 Exxon Mobil Corp, Ergebnis 4Q

22:00 General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q

22:05 Starbucks Corp, Ergebnis 1Q

22:06 Alphabet Inc, Ergebnis 4Q

22:15 Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 4Q

22:17 Paypal Holdings Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Januar (2.Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,8 1. Veröff.: 55,0 zuvor: 57,7 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 57,4 Punkte zuvor: 58,7 Punkte 16:00 Bauausgaben Dezember PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.490,75 -0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.865,50 -0,3% Nikkei-225 27.078,48 +0,3% Hang-Seng-Index Feiertag Kospi Feiertag Shanghai-Composite Feiertag S&P/ASX 200 7.006,00 +0,5%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit positiven Vorzeichen zeigen sich am Dienstag die Börsen in Tokio und Sydney. Viele andere asiatische Börsen, darunter die in Hongkong, China, Singapur, Seoul und Kuala Lumpur, sind wegen der Feierlichkeiten zum Mondneujahr geschlossen. Starke Geschäftszahlen und überzeugende Ausblicke stützen in Tokio Aktien des Elektroniksektors. So verteuern sich NEC um 10,6 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht hat. Auch (+12%) TDK hat seine Umsatz- und Gewinnziele angehoben. Ermutigende Daten aus einer Studie zu einem Covid-19-Medikament verhelfen Shionogi zu einem Plus von 8,7 Prozent. Seven & I Holdings rücken um 4,4 Prozent vor nach einem Bericht, wonach das Unternehmen seine Kaufhaussparte verkaufen will. Sony tendieren kaum verändert, nachdem das Unternehmen am Montag den Kauf des Videospieleherstellers Bungie für 3,6 Milliarden Dollar bekanntgegeben hat. In Sydney erholten sich Bankenwerte von den Verlusten des Vortags, nachdem die australische Notenbank (RBA) trotz der Erholung der Wirtschaft an ihrem geldpolitischen Kurs festgehalten und sich eher taubenhaft gezeigt hat. Technologiewerte folgten den starken Vorgaben der Nasdaq und verbesserten sich im Schnitt um 2,4 Prozent. Stärkster Wert war Appen mit einem Anstieg um 7,9 Prozent. Die Analysten der Citi hatten ihre Kaufempfehlung für Appen bekräftigt. Am übrigen Markt stiegen Nufarm um fast 3 Prozent. Das Unternehmen hat eine auf zehn Jahre angelegte Zusammenarbeit mit BP zur Entwicklung nachhaltiger Biokraftstoffe vereinbart.

US-NACHBÖRSE

Cirrus Logic übertraf mit Umsatz und Gewinn des dritten Geschäftsquartals die Erwartungen des Marktes, und auch die Umsatzprognose für das vierte Geschäftsquartal fiel überraschend hoch aus. Die Aktie legte in einer ersten Reaktion um etwa 10 Prozent zu, gab ihre Gewinne aber vollständig ab und zeigte sich zuletzt 2,7 Prozent niedriger. Allerdings hatten die Titel im regulären Handel fast 5 Prozent gewonnen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.131,86 +1,2% 406,39 -3,3% S&P-500 4.515,55 +1,9% 83,70 -5,3% Nasdaq-Comp. 14.239,88 +3,4% 469,31 -9,0% Nasdaq-100 14.930,05 +3,3% 475,44 -8,5% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 1,4 Mrd 1,06 Mrd Gewinner 2.744 2.265 Verlierer 633 1.130 Unverändert 129 140

Sehr fest - Die Wall Street setzte wie zum Ausklang der Vorwoche nach der vorangegangenen ausgeprägten Schwäche die Erholungsrally fort, angeführt vom Technologiesektor. Dennoch markierten die Indizes mit Abschlägen bis 9 Prozent den schwächsten Monat seit März 2020, belastet von der Erwartung rascher Zinserhöhungen durch die US-Notenbank. Dies scheint nun vom Markt aber zunächst eingepreist zu sein. Netflix machten einen Satz um 11,1 Prozent, befeuert von einer Citi-Kaufempfehlung. Nach den jüngsten Verlusten gebe es hier eine Einstiegsgelegenheit. Ähnlich bei Tesla (+10,7%) nach einer Hochstufung auf "Outperform" durch die Credit Suisse. Die Moderna-Aktie stieg um 6,2 Prozent, nachdem das Unternehmen von der US-Arzneimittelbehörde die vollständige Zulassung für seinen Corona-Impfstoff für Erwachsene erhalten hatte. Im Sog ging es für Biontech um 6,1 nach oben. Novavax (+13%) beantragte derweil die Zulassung für seinen Corona-Impfstoff in den USA.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,17 +1,2 1,16 44,3 5 Jahre 1,61 -0,8 1,61 34,6 7 Jahre 1,75 +1,1 1,74 30,8 10 Jahre 1,79 +1,9 1,77 27,8 30 Jahre 2,11 +3,6 2,07 21,1

Der Anleihemarkt zeigte sich nach den jüngsten kräftigen Tagesbewegungen merklich beruhigt, nachdem die Erwartung rasch steigender US-Leitzinsen zunächst eingepreist zu sein scheint.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1239 +0,1% 1,1232 1,1163 -1,2% EUR/JPY 129,26 -0,0% 129,31 128,87 -1,2% EUR/GBP 0,8355 +0,0% 0,8354 0,8318 -0,6% GBP/USD 1,3451 +0,0% 1,3444 1,3420 -0,6% USD/JPY 115,03 -0,1% 115,12 115,45 -0,1% USD/KRW 1.206,08 -0,3% 1.206,08 1.210,74 +1,5% USD/CNY 6,3610 0% 6,3610 6,3610 +0,1% USD/CNH 6,3674 -0,1% 6,3764 6,3781 +0,2% USD/HKD 7,7969 -0,0% 7,7972 7,7977 +0,0% AUD/USD 0,7057 -0,1% 0,7065 0,7034 -2,8% NZD/USD 0,6583 +0,1% 0,6577 0,6572 -3,6% Bitcoin BTC/USD 38.301,82 -0,4% 38.441,42 37.039,71 -17,2%

Nach der Rally der Vorwoche verlor der Dollar deutlich, der Dollar-Index büßte 0,7 Prozent ein. Die Analysten der ING sprachen aber lediglich von einer Konsolidierung. Der Greenback dürfte mit den Aussichten auf steigende Zinsen im Aufwind bleiben.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 88,39 88,15 +0,3% 0,24 +18,0% Brent/ICE 89,50 89,26 +0,3% 0,24 +15,1%

Die Erdölpreise zogen erneut auf neue Siebenjahreshochs an. WTI hat seit Jahresbeginn bereits um 17 Prozent zugelegt. Das knappe Angebot an Rohöl und raffinierten Produkten sei einer der Gründe für den Anstieg, hieß es von Stratas Advisors. Dazu kamen der Ukraine-Konflikte und geopolitische Spannungen im Nahen Osten, die die Gefahr bergen, dass es zu Lieferausfällen kommt.

