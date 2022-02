Der amerikanische Telekommunikationskonzern AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, NYSE: T) wird am heutigen Dienstag eine Quartalsdividende in Höhe von 0,52 US-Dollar an seine Aktionäre ausschütten. Record date war der 10. Januar 2022. Im Mai 2021 gab AT&T bekannt, seine Film- und Fernsehsparte WarnerMedia mit dem TV-Unternehmen Discovery zu verschmelzen (Warner Bros. Discovery). Der Abschluss der Transaktion wird bis Mitte 2022 erwartet. ...

