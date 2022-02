Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen gelungenen Auftakt in die neue Handelswoche erwischt. Allerdings verlief auch der gestrige Tag volatil. Der DAX gab zunächst einen Großteil seiner Gewinne ab. Kurz vor Handelsende zog er wieder an und schloss bei 15.471 Punkten. Marktidee: HelloFresh Die Aktie von HelloFresh hat seit Ende November deutlich abgegeben, wie auch so manch anderer Corona-Profiteur. Zuletzt stabilisierte sich das Papier an einer wichtigen Unterstützungszone und legte vier Handelstage in Folge zu. Aus technischer Sicht scheint eine Fortsetzung der Erholungsbewegung möglich. Im Fokus stehen auf der Oberseite zunächst drei Zielzonen. Den übergeordneten Abwärtstrend würde der Kurs allerdings erst beim Anstieg über eine vierte Marke brechen.