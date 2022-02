NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Papiere von SLM Solutions bei einem Kursziel von 22 Euro mit "Buy" aufgenommen. Ein Jahrzehnt nach dem globalen Hype über 3D-Druck nähere sich nun der Durchbruch, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die neueste Anlage der Deutschen sei der "Game Changer" für die Branche in Richtung Massenproduktion. Hesse rechnet mit guter Nachfrage, die das Umsatzwachstum auf im Schnitt 33 Prozent pro Jahr bis 2024 antreiben und bereits 2023 für operativ schwarze Zahlen sorgen sollte./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2022 / 08:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2022 / 19:05 / ET

DE000A111338