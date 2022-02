Der Gesamtmarkt bleibt im neuen Jahr volatil, die Angst vor einem Konflikt in der Ukraine und die Zinswende in den USA belasten die Kurse. Hochbewertete Technologie-Unternehmen haben es 2022 daher schwer. Wie bereits 2021 könnte es für Finanztitel dennoch ein gutes Jahr werden. Positiv entwickeln sich bisher die Commerzbank-Aktien.Die Aktie steht dieses Jahr bereits mehr als zehn Prozent im Plus, während viele der großen Indizes tiefer notieren. Die steigenden Zinsen in den USA sorgen für Unsicherheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...