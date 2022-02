In 2 Sätzen: Nvidia verzeichnet ein schnelles Wachstum in allen Segmenten seines Geschäfts. Digital Realty konzentriert sich auf den Schlüsselbereich der Datenverarbeitung, dessen Bedeutung in Zukunft enorm sein wird. Nvidia (WKN: 918422) und Digital Realty (WKN: A0DLFT) mögen nicht als vergleichbare Tech-Aktien erscheinen. Im Falle des Real Estate Investment Trusts kann man sich streiten, ob es sich überhaupt um eine Tech-Aktie handelt. Aber beide sind bereit, von massiven Trends in der Branche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...