Jim Cramer und Cathie Wood werden vermutlich keine Freunde mehr. In diesen Tagen schlägt ein Video hohe Wellen, in dem der heute als TV-Persönlichkeit bekannte ehemalige Hedgefonds-Manager sich über die Starinvestorin auslässt. Allerdings ist Kritik in der Börsenwelt natürlich nicht neu. Allerdings ist eines bemerkenswert: Jim Cramer scheint dabei jemand zu sein, der seine Meinung ein wenig nach der aktuellen Stimmungslage ausrichtet. Ganz ehrlich: Das überrascht mich ein wenig. Auch wenn das Mediengeschäft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...