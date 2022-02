The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.02.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.01.2022



ISIN Name

FR0010161026 CREDIT AGRI. 05-UND.

XS0474660676 LLOYDS BANK 09/UND FLR

XS1945947635 SYDBANK 19/22 MTN

USU24652AP13 HARLEY DAV.F 19/22 MTN

DE000LB00MG2 LBBW DL-STUFENZINS 15/22

AT0000A1C741 STRABAG SE 15-22

CA803854FE39 SASKATCHEWAN, PROV. 2022

DE000DDA0QV2 DZ BANK IS.C179 19/26

DE000DK0BXX4 DEKABANK DGZ IHS.S.7178

EU000A1G0AD0 EFSF 11/22 MTN

